Khedira zu Barça? Das sagt Union-Sportchef Ruhnert

Der FC Barcelona bekundet angeblich Interesse an Union Berlins Rani Khedira. Oliver Ruhnert, Sportchef des Bundesligisten, kommentiert die Spekulationen.

Verliert Union Berlin Rani Khedira etwa an den FC Barcelona? Bei «Bild TV» sagte Oliver Ruhnert dazu: «Das ist ja eigentlich ein finanzschwacher, aber scheinbar auch ein finanzstarker Klub. Ich würde mir sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom 1. FC Union Berlin wollen würde.»

So richtig kann der Berliner Sportboss noch nicht glauben, dass am Interesse Barças etwas dran ist. «Dann wären wir in eine ganz neue Kategorie vorgestossen, wenn es uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren», so Ruhnert. Wahrscheinlicher ist wohl eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags. «Ich kann mir definitiv vorstellen, zu bleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl, habe bei Union schnell meinen Platz gefunden», so Khedira.

adk 30 Oktober, 2022 15:21