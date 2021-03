Neuer Barça-Boss Laporta spricht über Messi-Verbleib

Joan Laporta wurde am Sonntag mit fast 55 Prozent der Stimmen zum neuen (alten) Präsidenten des FC Barcelona gewählt. Der 58-Jährige ist hoffnungsvoll, was einen Verbleib von Lionel Messi bei den Katalanen angeht.

Die Zukunft des Argentiniers ist neben der Bewältigung der Coronakrise, die zu massiven wirtschaftlichen Problemen beim La Liga-Klub geführt hat, die drängendste Frage im Lager von Barça: Bleibt Messi oder verlässt er seinen langjährigen Herzensklub im Sommer tatsächlich? Laporta kennt die Antwort noch nicht, ist aber durchaus erwartungsfroh. “Messi hat mir zum Sieg gratuliert. Wir werden bald in Ruhe sprechen und über seine Zukunft entscheiden”, sagt der frisch gewählte Barça-Präsident gegenüber “RAC1”.

Letztlich werde es von den Plänen des 33-Jährigen abhängen, “aber ich werde tun, was ich angesichts der ökonomischen Möglichkeiten tun kann, um ihn im Klub zu halten”, ergänzt Laporta.

Messi hatte in der Vergangenheit angekündigt, dass er die Präsidentschaftswahl abwartet und dann mit der neuen Klubführung sprechen wird. Dies könnte schon in Kürze geschehen. Sollte es zu einem ablösefreien Wechsel im Sommer kommen, stünden Vereine wie Manchester City oder Paris St. Germain in den Startlöchern.

psc 8 März, 2021 10:45