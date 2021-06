Laporta kündigt an: “Wird noch drei, vier Verpflichtungen geben”

Der FC Barcelona hat mit Sergio Agüero, Eric Garcia und Memphis Depay bereits drei Sommer-Transfers realisiert. Weitere werden folgen, so Barça-Präsident Joan Laporta.

In der kommenden Saison will der FC Barcelona wieder angreifen, um neben der Copa del Rey auch in der Liga und der Champions League endlich wieder eine Rolle zu spielen. Dafür hat Barça bereits investiert und sich drei ablösefrei Stars gesichert.

“Es wird noch drei, vier Verpflichtungen geben”, zitiert die katalanische Sportzeitung “Mundo Deportivo” Joan Laporta. Das Oberhaupt der Katalanen wolle “ein wettbewerbsfähiges Team aufbauen”. Wer ausser Sergio Agüero, Eric Garcia und Memphis Depay noch den Weg ins Camp Nou findet, ist offen.

adk 20 Juni, 2021 17:12