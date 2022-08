Dank Last Minute-Deal: Barça kann alle Neuzugänge registrieren

Wie der Verein mitteilt, verkauft er 24,5 Prozent der Anteile an der klubeigenen Produktionsfirma “Barça Studios” an “Orpheus Media” und kassiert dafür die genannten 100 Millionen. Somit werden die Regularien der spanischen Liga erfüllt, wonach das Verhältnis zwischen den Einnahmen und den Gehaltszahlungen stimmen muss. Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié und Andreas Christensen können von Trainer Xavi allesamt bereits am 1. Spieltag eingesetzt werden. Am Samstagabend empfängt Barça Rayo Vallecano. Auch Ousmane Dembéle und Sergi Roberto, die neue Verträge unterschrieben haben, können registriert werden.

Wichtig war für Barça auch die Anpassung des Vertrags von Gerard Piqué, der in dieser Saison auf weitere Salärzahlungen verzichtet. Die notwendigen Dokumente wurden La Liga bereits geschickt. Das Feedback dürfte positiv ausfallen.

In Kürze möchte Barça mit Marcos Alonso übrigens einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der Linksfuss kommt vom FC Chelsea.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company Orpheus Media for an amount of 100 million euros. This sale will serve to accelerate the growth of the Club's digital, NFT, and Web3 strategy.

More information 👉 https://t.co/Q7v9c8WFy7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2022