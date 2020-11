Streit zwischen Messi & Griezmann? Ivan Rakitic klärt auf

Der frühere Berater Antoine Griezmann teilte in dieser Woche öffentlich gegen Lionel Messi aus und sprach von einem “Terror-Regime”, das dieser in Barcelona führen würde. Ivan Rakitic weiss von einem Streit zwischen den beiden Topstürmern indes nichts.

Von “Canal Sur Radio” auf das Verhältnis zwischen Messi und Griezmann angesprochen, findet der Ex-Barça-Profi klare Worte: “Was ich in der Vergangenheit in der Garderobe gesehen habe, verstehen sich die beiden sehr gut. Und ich habe mit beiden einen wunderbaren Austausch. Ich weiss nicht, woher diese Story kommt”, so Rakitic. Der 32-Jährige geht sogar ins Detail. “Die beiden haben in der Garderobe zusammen viel Zeit verbracht. Wenn er (Griezmann, Anm. d. Red.) zu treffen beginnt, wird man nicht mehr darüber sprechen. So ist das bei grossen Mannschaften. Das sind zwei spektakuläre Spieler und sie werden gemeinsam weitermachen”, ist der Profi des FC Sevilla überzeugt.

Die Aussagen von Griezmanns Ex-Berater Eric Olhats kann Rakitic nicht stützen. Der Agent sagte in dieser Woche unter anderem, dass Messi den französischen Weltmeister regelrecht unterdrücken und “traumatische Bedingungen” für Griezmann schaffen würde.

psc 12 November, 2020 15:40