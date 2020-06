Lionel Messi erhält grünes Licht

Nachdem Lionel Messi wegen muskulären Problemen in der vergangenen Woche etwas kürzer trat, soll er für den Liga-Restart am Wochenende nun fit sein.

Barça-Coach Quique Setién bestätigt in der “Marca”, dass er auf seinen Captain zählen kann. “Massi hat als Vorsichtsmassnahme nicht trainiert, aber ihm geht es gut und und er wird keine Probleme haben”, blickt der Trainer auf das Spiel der Katalanen am kommenden Samstag in Mallorca voraus. “Wir blicken auf eine Vielzahl von Spielen und ich will Messi bei so vielen wie möglich auf dem Platz haben”, ergänzt Setién.

Bei Barça mit an Bord ist auch wieder Luis Suarez. Der Torjäger musste sich im Januar einer Knieoperation unterziehen. Dank der langen Pause kann er in dieser Saison nun aber doch noch spielen. Er wird beim Liga-Restart zum Kader gehören.

Die beiden Franzosen Ousmane Dembélé and Clement Lenglet fehlen hingegen.

psc 8 Juni, 2020 12:04