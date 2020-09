Argentinier berichten: Messi bleibt bei Barça

Die Kehrtwende von Lionel Messi ist angeblich perfekt: Das argentinische Medium “TyC Sports” berichtet, dass der 33-Jährige beim FC Barcelona bleiben wird.

In einem Artikel auf der Webseite schreiben die Argentinier, dass Messi einen Rechtsstreit mit Barça verhindern wolle und seinen bis Juni 2021 gültigen Vertrag deshalb erfüllen werde.

Ein Schreiben von Vater Jorge Messi, das dieser am Freitag an die spanische Liga gerichtet hat, deutet eigentlich nicht unbedingt auf diese Absicht hin. Darin teilt das Messi-Lager mit, dass die Klausel zur einseitigen Kündigung des Vertrags weiterhin gültig sei und keine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 700 Mio. Euro notwendig sei.

💣💣💣 Adelanto exclusivo de https://t.co/dF4H5wuxzg: ¡MESSI SE QUEDA EN BARCELONA! 💣💣💣 CONTINUARÁ… pic.twitter.com/G8VhVH3tU3 — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020

psc 4 September, 2020 15:52