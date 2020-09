Wegen Ausstiegsklausel: Messi widerspricht Liga – diese wehrt sich

Jorge Messi hat sich in einem Schreiben an die Liga gewandt und festgehalten, dass die Option für einen Ausstieg weiterhin gültig sei.

Spanische Medien haben dieses am Freitag veröffentlicht. Der Inhalt: Messi argumentiert, dass der bis Juni 2021 weiterhin einseitig aufgelöst werden kann, da sich die Ausstiegsklausel auf das Saisonende beziehe und nicht auf einen bestimmten Stichtag. Er zitiert aus dem Vertragswerk den Punkt 8.3.2.6. Demnach ist die Option nach wie vor gültig, da das Saisonende aufgrund der Coronakrise verschoben wurde.

Im Schreiben wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass Messi anstrebt, den Verein in den kommenden Tagen oder Wochen zu verlassen. Es wird lediglich betont, dass die Ansicht der Liga falsch sei. Diese hatte am vergangenen Sonntag in einem öffentlichen Statement behauptet, dass der 33-jährige Barça-Captain noch bis 2021 unter Vertrag stehe. Nur wenn ein Verein die über eine Ausstiegsklausel festgeschriebenen 700 Mio. Euro zahle, könne er daraus befreit werden.

Update: Die Antwort der Liga auf das Schreiben des Messi-Lagers hat nicht lange auf sich warten lassen. In einem neuerlichen Statement schreibt sie erneut, dass der Vertrag weiterhin gültig sei. Es wird auf das Schreiben vom 30. August verwiesen.

Dans une lettre adressée à la Liga, Jorge Messi déclare que la clause libératoire de 700 M€ n’est plus valable si le contrat est rompu de manière unilatérale après la saison 2019-20 ! pic.twitter.com/dDrVM1bShr — Foot Mercato (@footmercato) September 4, 2020

La Liga against Leo Messi and his father – side with Barcelona: “The €700m clause is absolutely valid”. 🚨 #FCB #Barcelona #Messi pic.twitter.com/8ZbaoZtR3B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020

psc 4 September, 2020 14:44