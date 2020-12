Messis Vater dementiert Verhandlungen mit PSG

In der spanischen TV-Sendung “El Chiringuito” war zuletzt die Rede von angeblichen Verhandlungen zwischen Lionel Messis Vater Jorge und PSG. Die Meldung wird vom Argentinier nun aber dementiert.

Bislang hat Messi Senior demnach nicht mit irgendwelchen Verantwortlichen aus Paris gesprochen. “Falsch, das ist erfunden. Ich bin seit September in Argentinien”, stellt er via Instagram klar. Die Messi-Seite wartet erst einmal bis ins kommende Jahr ab, ehe Sondierungsgespräche geführt werden. Auch die Präsidentschaftswahlen am 24. Januar könnten noch über die Bühne gehen, ehe sich der 33-Jährige konkret mit einem Klubwechsel im Sommer befasst.

Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer aus. Neymar möchte Messi angeblich nach Paris lotsen. Dort macht man sich schon einmal bereit. Konkrete Gespräche oder Verhandlungen gab es aber offenbar noch nicht.

psc 15 Dezember, 2020 16:16