Lyon-Präsident gibt Hoffnung bei Depay nicht auf

Memphis Depay zählt zu jenen Starspielern, deren Verträge im Sommer 2021 auslaufen. Sein Klub Olympique Lyon gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass er doch noch verlängert.

Im vergangenen Sommer wurde Memphis Depay mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sogar eine Einigung soll es zwischen dem Offensivspieler und den Katalanen schon gegeben haben. Letztlich scheiterte ein Transfer aber daran, dass Barça die Ablöse nicht stemmen konnte.

Nach der aktuellen Saison könnte sich dies aber ändern, denn Depay wäre ablösefrei erhältlich. Ob der FC Barcelona dann nochmal über einen Deal nachdenkt? Jean-Michel Aulas, Präsident von Olympique Lyon, hofft seinerseits, dass der niederländische Nationalspieler weiterhin bei den Franzosen auflaufen will. “Danke, Memphis, für alles, was du als Fussballer bei unserem OL tust”, schrieb Aulas auf Twitter. “Du fühlst dich hier zu Hause und bist auch ein aussergewöhnlicher Mensch, der ein Vorbild ist und Ehrgeiz zeigt. Du kannst so lange bleiben, wie du willst!”

Memphis Depay (OL) : « Je pense à 100 % à l'OL » ⁦@OL⁩ merci Memphis pour tt ce que tu réalises com footballeur avec notre OL:tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple,l’ambition.Tu restes tant que tu le souhaites! https://t.co/QG4rco5pTJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 2, 2021

adk 2 Januar, 2021 17:02