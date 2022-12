Marokkos WM-Star Ounahi weckt grosses Interesse

Der marokkanische Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi ist eine der grossen Entdeckungen der WM in Katar. Der 22-Jährige Profi von Ligue 1-Klub Angers weckt nun Interesse bei Barça, Leicester City und weiteren Klubs aus Topligen.

Ounahi stand in sämtlichen Spielen Marokkos an der WM in der Startelf und hat massgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Wie «L’Équipe» nun berichtet, ist Leicester bereit, für den Mittelfeldstrategen im Januar ganze 45 Mio. Euro Ablöse hinzulegen.

Noch steht Ounahi bei Angers bis 2026 unter Vertrag. Nach seinen starken Leistungen an der WM dürfte er aber einen baldigen Wechsel vollziehen. Erst recht wenn solche Summen geboten werden. Auch Lille, die Fiorentina, der FC Sevilla und eben Barça wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht.

psc 14 Dezember, 2022 14:18