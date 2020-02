Martin Braithwaite unterschreibt in Kürze bei Barça

Der Transfer des dänischen Stürmers Martin Braithwaite zum FC Barcelona befindet sich auf der Zielgeraden.

Wie katalanische Medien berichten, wird der 28-Jährige voraussichtlich noch am Mittwoch bei Barça unterschreiben. Sein Berater Hasan Cetinkaya weilt bereits seit Beginn der Woche in der katalanischen Metropole und handelt einen Vertrag aus. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Mio. Euro im bis 2023 gültigen Vertrag von Martin Braithwaite bei Leganés soll Barça bereits gezogen haben.

Der amtierende spanische Meister profitiert von einer Sonderregelung der spanischen Liga, wonach bei einer schweren Verletzung eines Profis auch ausserhalb der Transferperiode ein Ersatz verpflichtet werden kann. Besonders bitter für Leganés: Aufgrund der Ausstiegsklausel kann es sich nicht gegen einen Abgang seines Torjägers wehren, zudem kann der Klub wiederum aktuell Ersatz verpflichten.

psc 19 Februar, 2020 10:08