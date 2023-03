Max Eberl äussert sich zu Barça-Gerüchten rund um Dani Olmo

Der FC Barcelona soll Dani Olmo dazu anweisen, seinen Vertrag bei RB Leipzig nicht zu verlängern, damit im Sommer 2024 ein ablösefreier Wechsel möglich wird. Nun äussert sich Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl zu den Gerüchten.

Der RB-Manager betont in der «Bild» zunächst, dass man sich mit Olmo sehr wohl im Austausch bezüglich einer Vertragsverlängerung befände: «Wir haben in den letzten Wochen viele gute Gespräche mit Dani und seinem Management geführt. Die Gespräche waren geprägt von einem hohen Mass an Respekt und Offenheit.» Den Gerüchten rund um Barça glaubt Eberl nicht: «In so einer Atmosphäre erwarte ich, dass ein derartiges Angebot angesprochen werden würde. Es war aber nicht Bestandteil unseres Austauschs. Ich vertraue Dani und seinem Management.»

Ein ablösefreier Abgang Olmos ist in Leipzig kein Thema. Vielmehr hofft Eberl auf einen baldigen Abschluss.

psc 28 März, 2023 15:25