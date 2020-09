Memphis Depay ist Barça derzeit zu teuer

Der FC Barcelona kann in der gegenwärtigen Situation kein Angebot für Memphis Depay abgeben.

Dies hat Lyons Präsident Jean-Michel Aulas am Dienstag via Twitter bestätigt: “Der Barca-Präsident (Josep Bartomeu, Anm. d. Red.) hat mir am Sonntag mitgeteilt, dass Barça sehr unter der Coronakrise leide und nicht in der Lage sei, ein Angebot zu machen.” ein Hintertürchen gibt es allerdings, wie Barça-Coach Ronald Koeman ergänzt: Bei Spielerverkäufen könnte Budget für eine Verpflichtung von Memphis Depay frei werden.

Diesbezüglich gibt es aber auch schlechte Nachrichten. So hat sich etwa ein Transfer von Luis Suarez zu Juventus wegen Problemen mit der Einbürgerung des Uruguayers in Italien erledigt.

psc 16 September, 2020 09:46