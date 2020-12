Memphis Depay hat nur einen Verein im Kopf

Der Vertrag von Memphis Depay bei Olympique Lyon läuft zum Saisonende aus. Tatsächlich hat der 26-jährige Niederländer nur noch einen Verein im Kopf.

Nach Angaben von “Mundo Deportivo” will Depay in Zukunft unbedingt für den FC Barcelona auflaufen. Die Katalanen waren bereits in der letzten Transferperiode an ihm dran, konnten sich den Nationalspieler allerdings nicht leisten. Einen Winterwechsel wird es nun nach Angaben von Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas nicht geben. Bliebe ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer – wenn Barça Depay dann tatsächlich weiterhin verpflichten will. Am Stürmer scheint es nicht zu scheitern.

psc 15 Dezember, 2020 09:38