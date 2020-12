Messis Ex-Berater: “Leo will auch wieder mit Neymar spielen”

Bahnt sich mit Paris Saint-Germain und Lionel Messi etwas an? Geht es nach dem ehemaligen Berater des Superstars vom FC Barcelona, träumt auch der Argentinier davon, wieder mit Neymar zu kicken.

“Das ist es, was ich mir am meisten wünsche, wieder mit ihm auf dem Spielfeld zu sein. Ich will auf jeden Fall mit ihm spielen, nächstes Jahr müssen wir das tun”, sagte Neymar erst vor wenigen Tagen über seinen Ex-Teamkollegen Lionel Messi. Die beiden waren von 2013 bis 2017 Mannschaftskameraden beim FC Barcelona.

Der Ex-Berater von Messi, Josep Maria Minguella, heizt die Gerüchte um einen Wechsel seines ehemaligen Klienten von Barça zu Paris Saint-Germain nun weiter an. “Leo will auch wieder mit Neymar spielen. Das Verlangen ist gegenseitig. Sie wissen, dass sie mehr Möglichkeiten haben werden, gemeinsam Titel auf dem Platz zu gewinnen”, teilte er im Gespräch mit “Le Parisien” mit. Konkret sei laut dem Spielervermittler aber noch nichts, denn Messi würde beim FC Barcelona noch die Präsidentschaftswahl abwarten, die für den 24. Januar angesetzt ist. Der Vertrag des 33 Jahre alten Offensivspielers läuft in Katalonien im kommenden Sommer aus.

adk 6 Dezember, 2020 15:18