Miralem Pjanic schliesst Barça-Rückkehr nahezu aus

Nach einem verschenkten Jahr beim FC Barcelona hat Miralem Pjanic den Spass am Fussball wiedergefunden. Der bis Ende Saison ausgeliehene Mittelfeldspieler hofft auf eine langfristige Zukunft bei Besiktas.

Miralem Pjanic kann sich sehr gut vorstellen, über die noch bis Saisonende ausgelegte Leihvereinbarung hinaus seine Schuhe für Besiktas zu schnüren.

“Ich bin sehr glücklich bei Besiktas. Es ist sehr schön, für Besiktas zu spielen, in einem wunderbaren Land wie der Türkei. Ich bin für ein Jahr hierher gekommen, aber wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert”, schwärmt Pjanic im Gespräch mit “A Spor”. “Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen, was in Zukunft passieren wird. In Anbetracht dessen, was ich durchgemacht habe, würde ich gerne bei Besiktas bleiben.”

Pjanic kam im Sommer 2020 im Zuge des spektakulären Tauschdeals mit Arthur Melo von Juventus Turin zum FC Barcelona, fand sich dort jedoch überhaupt nicht zurecht. Dass der 31-Jährige unter dem neuen Trainer Xavi Hernandez eine Chance erhalten wird, ist unwahrscheinlich.

aoe 29 Januar, 2022 12:13