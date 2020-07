MLS-Klub jagt Barça-Torjäger Luis Suarez

MLS-Klub Inter Miami möchte Barça-Torjäger Luis Suarez unter Vertrag nehmen. Dieser scheint aber noch andere Pläne zu haben.

Zwar hat der 33-jährige Uruguayer in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen, dass er in seiner Karriere unbedingt noch in der MLS spielen will, aber wohl noch nicht jetzt. Laut “Mundo Deportivo” möchte Suarez stattdessen seinen bis 2021 gültigen Kontrakt in Barcelona verlängern. Sollte er nächste Saison 60 Prozent der Pflichtspiele bestreiten, würde sich das Arbeitspapier ohnehin automatisch um eine weitere Saison verlängern.

Noch scheinen die Bemühungen von Inter Miami-Besitzer David Beckham ins Leere zu laufen. Aufgeschoben, ist aber nicht aufgehoben.

psc 29 Juli, 2020 15:19