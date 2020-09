Nelson Semedo wechselt zu den Wolves

Die Wolverhampton Wanderers sichern sich den nächsten Portugiesen: Nelson Semedo wechselt vom FC Barcelona zu den Wolves.

Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter. Demnach sei der Deal bereits fix – die Unterschrift soll noch am Sonntag erfolgen. Mit Berater Jorge Mendes und dem Aussenverteidiger hätte man sich demnach auf ein Arbeitspapier bis 2025 verständigt. Der Medizincheck in Wolverhampton steht dann in der kommenden Woche an, ehe die Verkündung erfolgt.

Der 26-Jährige steht beim FC Barcelona bereits seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis. Den Transfererlös kann Barca zudem gut benötigen, um in diesem Sommer doch noch Transfers zu tätigen.

adk 20 September, 2020 15:52