Neto soll Barça verlassen

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die kommende Saison. Reservegoalie Neto nimmt in diesen offenbar keine gewichtige Rolle mehr ein.

Norberto Murara Neto (30), kurz Neto, besitzt beim FC Barcelona allem Anschein nach keine längerfristige Zukunft. Nach Angaben der “Mundo Deportivo” platzieren die Blaugrana ihren Torwart im Sommer auf dem Transfermarkt.

Neto war erst im vorigen Sommer im Tausch mit Jasper Cillessen nach Katalonien übergegangen. Zusätzlich löhnte Barça 26 Millionen Euro Ablöse. Der FC Valencia zahlte im Gegenzug 35 Millionen Euro für Cillessen.

In Barcelona ist für Neto kein Vorbeikommen an Marc-Andre ter Stegen, der auch in den kommenden Spielzeiten gesetzt sein wird und dessen Vertrag nach überstandener Coronakrise verlängert werden soll.

Netos im Falle eines Wechsels freiwerdenden Posten könnte zukünftig Inaki Pena einnehmen. Der 21-Jährige hütet aktuell das Tor der zweiten Mannschaft.

aoe 18 April, 2020 10:12