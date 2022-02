Offiziell: Barça gibt Vertragslänge mit Aubameyang bekannt

Der FC Barcelona nimmt Pierre-Emerick Aubameyang offiziell unter Vertrag und gibt Details zum vorliegenden Kontrakt vor.

Der 32-jährige Gabuner hat sich nach seiner zuvor erfolgten Vertragsauflösung bei Arsenal bis 2025 an Barça gebunden. Wie die Katalanen mitteilen, besteht im Sommer 2023 eine Option zu einer vorzeitigen Trennung. Enthalten ist im Kontrakt ausserdem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Mio. Euro. Aubameyang hatte sich am Deadline Day kurz vor Transferschluss an Barça gebunden.

Die Gunners verliess der Torjäger zuvor mehr oder weniger im Streit: Aus disziplinarischen Gründen wurde ihm sein Kapitänsamt entzogen. Seit Dezember bestritt er keine Spiele mehr für die Londoner.

In Barcelona hat Aubameyang am Dienstag bereits das Training aufgenommen.

psc 2 Februar, 2022 12:01