Offiziell: Ex-Barça-Präsident Joan Laporta kandidiert wieder

Jetzt ist es amtlich: Der frühere Barça-Präsident Joan Laporta will sein ehemaliges Amt zurück und kandidiert bei der Wahl im Januar.

Der 58-Jährige waltete zwischen 2003 und 2010 bereits als Barça-Präsident. Am Montagmorgen bestätigt Laporta seine Kandidatur für die Wahl zum Barça-Präsidenten, die am 24. Januar stattfindet. “Ich kündige meine Kandidatur an weil ich Barça liebe. Wir haben die Erfahrung, die Vorbereitung und den Willen, die Veränderungen im Verein anzustossen, die nötig sind. Wir haben einen Plan, Barça wieder an die Spitze zu führen”, sagt er.

Der Katalane wird sich unter anderem gegen Victor Font durchsetzen müssen, der als Kronfavorit gilt.

Avui presento la meva precandidatura a la presidència del Barça. Si tu també estimes el Barça, acompanya’m en aquest camí! Estimem el Barça: https://t.co/HIZI1ctnXa https://t.co/w6TJnLyJTQ — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) November 30, 2020

psc 30 November, 2020 11:11