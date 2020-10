Ohne Vorstand: So läuft es bei Barça jetzt mit Transfers

Der FC Barcelona steht nach dem Rücktritt von Präsident Josep Maria Bartomeu und des gesamten Vorstands derzeit ohne Führung da. Eine Interimslösung wurde aber gefunden.

Ein Management-Komitee hat kurzfristig die Leitung des Vereins übernommen, wobei alle administrativen und organisatorischen Abläufe ohnehin weiterlaufen wie bisher. Allerdings gibt es ein Problem: Die Kompetenz, Neuzugänge zu tätigen, hat dieses Interims-Komitee nicht. Das Scouting-Wesen läuft weiter, aber Transfers können erst festgezurrt werden, wenn der neue Vorstand gewählt ist.

Die Statuten des Klubs schreiben vor, dass nach dem Rücktritt von Präsident Bartomeu innerhalb von 90 Tagen Neuwahlen angesetzt werden müssen. Der neue Klubboss wird also spätestens im Januar feststehen. Victor Font gilt als Topfavorit. Der 48-Jährige brachte sich bereits im Sommer in Stellung und will Pep Guardiola und weitere Klublegenden zurückholen. Auch Transfers an der Spielerfront sind in Reichweite.

psc 30 Oktober, 2020 13:32