Interessent forciert Transfer von Barça-Verteidiger Samuel Umtiti

Der französische Abwehrspieler Samuel Umtiti steht vor einem Abgang beim FC Barcelona. Für den 28-jährigen Innenverteidiger gibt es nun einen weiteren Interessenten.

Umtiti steht bei Barça zwar noch bis 2026 unter Vertrag, soll den Verein aber noch in dieser Transferperiode verlassen. Nach Angaben der katalanischen Zeitung “Sport” will Olympiakos Piräus nun Nägel mit Köpfen machen. Am kommenden Montag soll eine Delegation der Griechen für Verhandlungen nach Barcelona reisen. Dann hofft der griechische Spitzenklub auf den entscheidenden Durchbruch.

psc 3 August, 2022 18:53