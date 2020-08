Positiver Corona-Test bei Barça

Der FC Barcelona meldet am Mittwoch einen positiven Corona-Test bei einem Spieler.

Beim betroffenen Spieler handelt es sich um einen Akteur aus einer neunköpfigen Trainingsgruppe (Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda und Oriol Busquets), die am Dienstag unabhängig von den Profis des Champions League-Kaders die Vorbereitung auf die kommende Saison in Angriff nahm. Da die Spieler, die für die Partie gegen den FC Bayern am Samstag vorgesehen sind, nicht betroffen sind, soll jene Partie nicht gefährdet sein.

Der Akteur begibt sich in häusliche Quarantäne und zeige keinerlei Symptome. Am Donnerstag reist Barça zum Finalturnier nach Lissabon.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

psc 12 August, 2020 12:02