Prozess hat begonnen: Kurzer erster Verhandlungstag für Neymar

Zum Prozessauftakt wegen Korruption und Betrug hat Superstar Neymar einen kurzen ersten Verhandlungstag erlebt.

Auf Forderung seiner Anwälte wurde der 30-Jährige nach weniger als zwei Stunden aus dem Gericht in Barcelona entlassen, wie die Nachrichtenagentur «AFP» berichtet. Im Prozess geht es um den Transfer von Neymar vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013. Die Summe, die die Katalanen damals überwiesen war höher als sie angegeben hatten. Auch die Familie des brasilianischen Nationalspielers soll profitiert haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert für Neymar eine zweijährige Haftstrafe sowie eine Geldbusse von 10 Millionen Euro. Der Kicker von Paris St. Germain erschien am Montag persönlich vor Gericht. In Begleitung seiner Eltern betrat er das Gerichtsgebäude. Auch die früheren Barca-Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu sowie sechs weitere Personen sind angeklagt. Der Prozess soll bis am 31. Oktober andauern.

psc 17 Oktober, 2022 16:29