PSV Eindhoven könnte Barça-Reservist Dest einen Ausweg bieten

Sergiño Dest spielt beim FC Barcelona keine grosse Rolle mehr und kann daher wechseln. Nun bekundet wohl die PSV Eindhoven Interesse.

In der vergangenen Saison war Sergiño Dest vom FC Barcelona an die AC Mailand verpflichtet. Allerdings entschieden sich die Mailänder gegen eine feste Verpflichtung des Rechtsverteidigers. So kehrte der 22-Jährige vorerst wieder nach Barcelona zurück, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft. Jedoch wird der US-Amerikaner bei Barça vermutlich nicht bleiben.

Nun könnte Dest in sein Geburtsland Niederlande zurückkehren. Der einstige Ajax-Star wird von "Voetbal International" mit der PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, eine Einigung steht noch aus. Trotzdem könnte der Deal über die Bühne gehen.

adk 17 August, 2023 09:38