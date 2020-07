Rakitic kann sich MLS-Wechsel vorstellen

Die Zukunft von Ivan Rakitic bleibt nach wie vor ungewiss. Eigenen Aussagen nach kann er sich einen Wechsel in die MLS vorstellen.

Ivan Rakitic ist seit dieser Saison kein unangefochtener Stammspiele mehr beim FC Barcelona. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr bis 2021 – wie es weitergeht, scheint nach wie vor unklar zu sein.

Ein Ziel, das den 32-Jährigen reizen würde: Die MLS. Das hat der Kroate im Interview mit “ESPN” nun selbst verraten. Ein mögliches Ziel könnte dabei David Beckhams Inter Miami sein. “Vielleicht ruft mich ja Beckham an”, scherzte der ehemalige Basel-Profi und fügte dabei an: “Man sieht, dass der Fussball in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr mehr Aufmerksamkeit generiert. Heutzutage kann man sich ein MLS-Spiel ansehen und auch sagen: ‘Oh ja, das will ich sehen!”

Ob ein Transfer schon nach Ablauf der Saison infrage käme? Zwar hat Barça mit Arthur einen Mittelfeldkonkurrenten abgegeben, mit Miralem Pjanic aber einen starken neuen Mann geholt. Die Aussichten von Rakitic bei den Katalanen werden dadurch wohl nicht besser werden.

adk 12 Juli, 2020 16:00