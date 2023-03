Robert Lewandowski schwört Barça seine Treue

Robert Lewandowski hat sich im vergangenen Sommer dem FC Barcelona angeschlossen und befindet sich mit den Katalanen auf Meisterkurs. Jetzt betont der polnische Torjäger, dass er noch viele Jahre für Barça auflaufen will.

Der 34-Jährige verfügt über einen langfristigen Vertrag bis 2026. Bei Vertragsende wäre er 37-jährig. Lewandowski plant offenbar nicht vorher aufzuhören, wie er dem «Barça Magazine» erzählt: «Ich denke nicht darüber nach, wie viele Jahre ich noch bei Barça sein werde. Ich glaube immer noch, dass ich noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen kann, aber ich weiss nicht, wie viele. Ich bin sicher, dass es nicht nur ein oder zwei sein werden. Es werden mehr sein. Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre hier bleiben.»

Lewandowski hat viel Spass bei den Katalanen und sieht seine Aufgabe inzwischen auch darin, jüngere und weniger erfahrene Spieler weiterzubringen. «Barça hat junge Spieler mit grossem Potenzial. Mit ihnen ist die Zukunft des Vereins gesichert», betont der Routinier. Gleichzeitig sagt er: «Wir haben eine junge Mannschaft, mit wenig Erfahrung. Wir haben Fehler gemacht und wenn man die Champions League gewinnen will, darf man solche Fehler nicht machen.»

Nachdem Barça in der Gruppenphase der Champions League gescheitert ist, folgte in der vergangenen Woche gegen ManUtd auch das Aus in der Europa League. Lewandowski ist zwar enttäuscht darüber, nimmt dies aber keineswegs als Anlass dafür, den Klub bald wieder zu verlassen.

psc 9 März, 2023 17:57