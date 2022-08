Der polnische Torjäger und Neuzugang posiert gemeinsam mit Klubpräsident Joan Laporta und vor rund 60’000 Fans im Camp Nou. Zunächst auf katalanisch begrüsst Lewandowski die begeisterten Supporter. In Englisch führt er fort: “Es war nicht einfach, aber jetzt bin ich hier. Ich bin sehr stolz, nun ein Spieler von Barça zu sein. Muchas gracias”.

Erstmals präsentiert er sich auch mit seiner Lieblingsnummer neun. Bislang lief bei den Katalanen Memphis Depay mit dieser Rückennummer auf. Der Niederländer muss nun aber weichen. Ohnehin steht 28-Jährige auf dem Abstellgleis und vor einem Wechsel, da Trainer Xavi aufgrund der grossen Auswahl in der Offensive künftig wohl nicht mehr auf ihn setzen wird.

I never knew there was a … love like this before pic.twitter.com/oERYrr9nC9

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022