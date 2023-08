Sampdoria schnappt sich Barça-Talent Estanis Pedrola

Serie A-Klub Sampdoria verpflichtet den spanischen Angreifer Estanis Pedrola vom FC Barcelona.

Der 19-Jährige tritt den Weg in die Serie A inklusive Kaufpflicht für insgesamt 3 Mio. Euro an. Pedrola wurde zuletzt bei den Katalanen ausgebildet. Diese sichern sich zudem eine Rückkaufoption, die bis 2025 für 7 Mio. Euro aktiviert werden müsste. Bei einem Weiterverkauf erhielte Barça 50 Prozent der erzielten Ablöse. Pedrola will nun erstmals in einer Topliga Fuss fassen. Bei Barça spielte er erst einmal für 10 Minuten für die Profis.

Der Medizincheck für den Transfer geht bereits am Dienstag über die Bühne.

psc 7 August, 2023 14:44