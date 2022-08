Fix: Barça-Verteidiger Samuel Umtiti bestreitet die Saison in der Serie A

Die Klubs bestätigen einen entsprechenden Deal am Donnerstag. Umtiti spielte in den Planungen der Katalanen schon länger keine Rolle mehr, ein Abnehmer wurde wegen der hohen Salärkosten bislang allerdings nicht gefunden. Nun übernimmt Lecce den 28-jährigen Weltmeister, wobei Barça wohl weiterhin einen Teil des Gehalts bezahlt. Der Serie A-Aufsteiger verfügt über keine Kaufoption.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023

