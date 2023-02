Sergio Busquets will jetzt eine Entscheidung über Zukunft fällen

Barça-Kapitän Sergio Busquets möchte möglichst zeitnah die Weichen für die Zukunft stellen.

Der 34-jährige Routinier ist nur noch bis Saisonende an seinen langjährigen Klub gebunden. Trainer Xavi hat bereits öffentlich verkündet, dass er gerne auch in der kommenden Saison mit Busquets zusammenarbeiten möchte. Noch hat sich die Klubleitung der Katalanen aber nicht mit einem konkreten Angebot an den Mittelfeldprofi gewandt. Dieses sollte wohl bald folgen, ansonsten könnte Busquets einen ablösefreien Abgang im Sommer forcieren.

Bekanntlich bekundet vor allem MLS-Klubs Inter Miami von Besitzer David Beckham grosses Interesse an einem Engagement des 143-fachen spanischen Nationalspielers, der nach der WM aus der Seleccion zurückgetreten ist.

psc 24 Februar, 2023 14:51