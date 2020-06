Setien bestätigt Gespräche mit Arthur

Arthur Melo wurde in den vergangenen Monaten des Öfteren mit einem Vereinswechsel verbunden. Quique Setien hat sich mit dem Techniker über seine Zukunft beim FC Barcelona unterhalten.

Quique Setien sah in der Personalie Arthur Melo offensichtlich Redebedarf. Grund hierfür waren Debatten um die Zukunft des Brasilianers beim FC Barcelona. Juventus Turin soll Interesse anmelden, Arthur hatte der Alten Dame allerdings höchstselbst eine Abfuhr erteilt.

“Ich habe mit Arthur gesprochen, aber nicht zu viel”, sagte Quique Setien während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen RCD Mallorcha (heute, 22 Uhr). “In der aktuellen Lage brauche ich alle meine Spieler, da so viele Spiele anstehen.”

Setien hatte derweil klar darauf verwiesen, dass er nichts mit den Spekulationen zu tun haben wolle. Er sei darin nicht verwickelt, sagte der Barça-Coach, der gleichzeitig bestätigte, dass Arthur für das Spiel auf der Baleareninsel nach seiner Verletzung wieder im Aufgebot stehe.

Arthur war im Sommer 2018 für 31 Millionen Euro Ablöse von Gremio Porto Alegre nach Barcelona gewechselt. In den Wochen vor der Corona-Zwangspause stand der 23-Jährige dreimal in Folge in der Startelf.

aoe 13 Juni, 2020 10:20