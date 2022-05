Steven Gerrard: Aston Villa will Philippe Coutinho behalten

Obwohl Philippe Coutinho seinen überragenden ersten Eindruck nicht bestätigen konnte, ist Aston Villa weiterhin davon überzeugt, den Leihspieler verpflichten zu wollen. Das betont Trainer Steven Gerrard nochmals.

Steven Gerrard hat sich einmal mehr verstärkt dazu geäussert, mit Philippe Coutinho bei Aston Villa langfristig zusammenarbeiten zu wollen.

“Wir wollen Philippe Coutinho auf jeden Fall hier haben”, sagte Gerrard während einer Medienrunde. “Wir haben fünf Spiele in 15 Tagen, also werden Phil und Emi genug Spielzeit bekommen, um zufrieden zu sein. Als Klub wollen wir an einem Ort sein, an dem die Spiele schnell und schnell kommen.”

Seit sieben Spielen wartet Coutinho auf die nächste Torbeteiligung, vier Partien davon hat Aston Villa verloren. Gerrard ist aber dennoch überzeugt vom 29-Jährigen, mit dem er beim FC Liverpool gemeinsam spielte.

Die Klubs haben sich bisher aber noch nicht auf einen Festtransfer geeinigt. Coutinho ist noch bis Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen und kann für 40 Millionen Euro permanent verpflichtet werden.

