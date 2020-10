Depay über 2021 endenden Vertrag: “Wird etliche Interessenten geben”

Memphis Depay wurde im vergangenen Transferfenster stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Ein Wechsel scheiterte aber aus finanziellen Gründen. Nun spricht der Niederländer angesichts seines Vertragsauslaufs im kommenden Jahr erneut über seine Zukunft.

Bei Olympique Lyon läuft der Kontrakt von Offensivstar Memphis Depay im Sommer 2021 aus. Dies würde dem 26-Jährigen ermöglichen, bereits im Januar einen Vorvertrag mit einem neuen Klub zu unterschreiben. Im Interview mit der niederländische Regionalzeitung “BN/De Stem” teilte der Angreifer mit: “Ich bin 26 Jahre und mein Vertrag läuft bald aus. Es kann angenommen werden, dass etliche Klubs an mir interessiert sind.”

Mehr ins Detail wollte Depay allerdings nicht gehen. Konkret hat er mit seiner Aussage auch keinen Klub, beispielsweise den FC Barcelona, der den niederländischen Nationalspieler gerne verpflichten wurde, adressiert. Obgleich sich Rechtsfuß mit den Katalanen bereits einig gewesen sein soll, konnten diese die Ablöse von rund 30 Millionen Euro nicht stemmen, weshalb ein Deal in diesem Sommer nicht zustande kam.

Was im kommenden Jahr passiert? “Wir werden schon sehen, was passiert”, betonte der Starspieler von Olympique Lyon. An Interessenten dürfte es nicht gerade mangeln, zumal der gelernte Flügelspieler im kommenden Jahr ablösefrei wäre. Neben Barca wurde in der Vergangenheit auch immer wieder der AC Mailand ins Gespräch gebracht.

adk 11 Oktober, 2020 10:39