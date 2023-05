Xavi hofft auf Messi-Rückkehr zu Barça: "Es liegt an Leo"

Der FC Barcelona träumt von einer Rückkehr von Lionel Messi. So auch Trainer Xavi, der ganz offen über einen Transfer spricht.

Lionel Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft Ende Juni aus und der FC Barcelona kämpft mit allen Mitteln, den 35-jährigen Argentinier zurückzuholen. Nun macht sich sogar Xavi öffentlich für eine Verpflichtung stark.

Er habe Präsident Joan Laporta gesagt, "dass die Rückkehr von Messi Sinn macht", so Xavi gegenüber der katalanischen Zeitung "Sport". "Kein Zweifel, er passt perfekt zu unserem System und unserer Idee. Ich habe den taktischen Plan mit Leo im Kopf", gibt der Barça-Coach zu verstehen und fügt hinzu: "Es liegt an Leo. Ich denke, er muss sich entscheiden, es liegt an ihm... Ich spreche mit Leo, ja." Neben dem FC Barcelona soll auch Al-Hilal aus Saudi-Arabien um Messi kämpfen.

adk 29 Mai, 2023 18:07