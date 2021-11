Xavi über Barça-Rückkehr: “Wieder beim Klub meines Lebens”

Xavi Hernandez ist zurück beim FC Barcelona. Etwas Schöneres hätte sich der ehemalige Weltklassespieler nicht vorstellen können.

Die Verkündung war etwas für echte Frühaufsteher: In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.45 Uhr gab der FC Barcelona bekannt, dass Xavi Hernandez den vakanten Trainerposten übernehmen wird und sich zunächst für drei Jahre an die Azulgrana bindet.

“Ich kehre an den Ort zurück, an dem ich aufgewachsen bin. Ich kehre zu dem Klub meines Lebens zurück”, schreibt Xavi in einem emotionalen Statement auf Instagram. “Mir fehlen die Worte, um die Emotionen zu beschreiben, die ich empfinde, wenn ich wieder dieses Emblem verteidige, das in meinem Herzen eingeprägt ist, wenn ich wieder das Vibrieren des Camp Nou spüre und wenn ich wieder die Anfeuerungsrufe dieser grossartigen Fans höre.”

Zeit, um sich einzugewöhnen braucht Xavi nicht – die darf er sich aber auch gar nicht zugestehen. Im Camp Nou brennt aufgrund des Fehlstarts in die neue Saison der Baum. Der 41-Jährige ist sich im Klaren darüber, dass ihm viel Arbeit bevorsteht.

“Ich weiss, dass sich der Klub in einem schwierigen Moment befindet, aber ich stelle mich dieser Herausforderung mit grossem Enthusiasmus. Ich werde mit euch allen arbeiten und kämpfen, um gemeinsam den Platz zu erreichen, den wir verdienen.”

aoe 6 November, 2021 10:35