Der 41-Jährige wird neuer Trainer des FC Barcelona. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2024. Xavi verlässt Al-Sadd nach insgesamt sechs Jahren, deren vier als Spieler und zwei als Trainer. Xavi kehrt zurück zu seinem Stammklub. Damit geht ein grosser Wunsch des früheren Welt- und Europameisters in Erfüllung. Am Freitag hatte er sich von seinem Klub verabschiedet.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021