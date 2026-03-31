Ein Wüsten-Klub will sich Dani Olmo sichern

Der spanische Nationalspieler Dani Olmo vom FC Barcelona weckt nun ebenfalls Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien.

Die spanische Zeitung «Marca» berichtet, dass sich Al-Qadsiah gerne mit dem 27-jährigen Spielmacher verstärken möchte. Dani Olmo wechselte im Sommer 2024 für 55 Mio. Euro von RB Leipzig zu Barça. Dort gab es in der Vergangenheit wegen der finanziellen Probleme des La Liga-Klubs immer wieder Probleme mit der Registrierung.

In dieser Saison ist dies nun kein Thema mehr, ein Abgang des Spielgestalters und Edeltechnikers erscheint zurzeit wenig wahrscheinlich. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch langfristig bis 2030 und Trainer Hansi Flick hält grosse Stücke auf ihn. Mitunter muss sich Olmo zwar auch mit der Jokerrolle begnügen, er ist aber ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft.

Olmo betont auch stets, dass er in Barcelona happy ist und aktuell nicht an einen Wechsel denkt. Das Unterfangen der Saudis könnte beinahe als Mission Impossible bezeichnet werden.

Momentan weilt der Offensivspieler bei der spanischen Nationalmannschaft, wo er für Trainer Luis de la Fuente ebenfalls ein wichtiger Akteur ist.