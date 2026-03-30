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"Sehr, sehr gering"

Julian Nagelsmann schätzt die WM-Chancen von ter Stegen ein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 14:06
Julian Nagelsmann schätzt die WM-Chancen von ter Stegen ein

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann spricht vor dem Testspiel gegen Ghana über die Einsatzchancen von Marc-André ter Stegen an der bevorstehenden WM.

Der deutsche Keeper hat bekanntlich schon seit Monaten mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen: Nachdem er sich von einer Schulteroperation erholt hatte, liess er sich für die Rückrunde von Barça an den FC Girona verleihen. Dort wurde er aber von einer Oberschenkelverletzung erneut eingebremst. Deshalb kommt ter Stegen in dieser Saison erst auf drei Einsätze. Das Verdikt von Nagelsmann ist ebenso klar wie auch ernüchternd: «Er hat ja jetzt nicht ein Jahr gespielt und sich dann verletzt, sondern er ist schon seit einem Jahr raus quasi und hat super wenig gespielt. Diese Gesamtheit muss man beobachten», sagt der Bundestrainer.

Konkret schätzt er die Einstazchancen des Keepers an der WM als «sehr, sehr gering» ein. Abgeschrieben hat der Coach den Profi indes nicht. Erst vor wenigen Tagen war er im direkten Austausch. «Ihm geht’s ganz gut. Er hat keine riesigen Schmerzen mehr. Schon noch ein bisschen, aber nicht riesig. Aber es dauert einfach alles seine Zeit», führt Nagelsmann aus. Ter Stegen sei «jetzt auch keine 21 mehr. Er hat auch ein paar Spiele in den Knochen.»

Aktuell ist Oliver Baumann im DFB-Tor die Nummer 1. Ob das auch an der WM so sein wird, steht aber noch nicht zu 100 Prozent fest.

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