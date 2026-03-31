Raphinha ist am Boden zerstört und bleibt in Brasilien

Raphinha hat sich während der Länderspielpause im Testspiel mit der Seleçao gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Der 29-Jährige ist sehr niedergeschlagen und bleibt vorerst in der Heimat.

Wegen seiner Oberschenkelverletzung wird Raphinha wegweisende Wochen mit Barça verpassen und der Mannschaft beispielsweise im Champions League-Viertelfinal gegen Atlético nicht zur Verfügung stehen. Wie der Radiosender «RAC1» berichtet, bleibt der Angreifer vorerst in Brasilien, wohin er nach seiner Verletzung gereist ist. In Absprache mit dem FC Barcelona wird er sich mit Physiotherapeuten, denen er vertraut, der Reha zuwenden. Erst nächste Woche soll er dann nach Europa zurückreisen.

Raphinha hat in dieser Saison einiges Verletzungspech. Oberschenkelprobleme haben ihn bereits im vergangenen Herbst wochenlang ausser Gefecht gesetzt. Wohl auch aufgrund dieser Erfahrung ist er nun besonders enttäuscht. Einmal mehr braucht er viel Geduld.

Bislang kommt der Topstürmer in der laufenden Spielzeit für Barça auf 31 Einsätze. Dabei sind ihm 19 Tore und 8 Assists geglückt. Trotz der Verletzung bei der Seleçao bleibt die WM-Teilnahme im Sommer natürlich ein grosses Ziel.