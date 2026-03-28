Barça-Zukunft: João Cancelo trifft erste Entscheidung

Barça will João Cancelo unter gewissen Voraussetzungen fest verpflichten. Dieser hat nun die erste Zukunftsentscheidung getroffen.

João Cancelo hat die erste Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft getroffen. Nach Angaben des Fussballinfluencers Fabrizio Romano will Cancelo nicht mehr nach Saudi-Arabien zurückkehren. Dort verfügt er bei Al-Hilal noch über einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Cancelo ist bis Ende Saison ohne Kaufoption an den FC Barcelona verliehen. Barça soll momentan prüfen, ob eine dauerhafte Zusammenarbeit möglich ist. Cancelos Gehalt von acht Millionen Euro pro Saison und die an den saudischen Verein zu zahlende Ablöse bringen die Blaugrana jedoch in eine schwierige Lage.

Cancelo hat sich bewusst für den Wechsel zurück nach Katalonien entschieden, wo er bereits in der Saison 2023/24 spielte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der 31-Jährige hinten links etabliert und kommt auf fünf direkte Torbeteiligungen in zwölf Spielen.

Es ist davon auszugehen, dass sich Cancelos Zukunft nicht vor der WM im Sommer entscheiden wird. An dem grossen Turnier wird er sehr wahrscheinlich mit der portugiesischen Nationalmannschaft teilnehmen.