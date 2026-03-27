Lewandowski trifft sich bei WM-Playoff-Spiel mit Klubbossen

Wo Robert Lewandowski in der kommenden Saison auflaufen wird, ist weiterhin unklar. Im Ramen des WM-Playoff-Spiels zwischen Polen und Albanien (2:1) gab es offenbar eine Annäherung von Juventus.

Die Turiner sind Spezialisten darin, ablösefreie Spieler unter Vertrag zu nehmen. Daher wundert es nicht, dass auch Lewandowski ein Thema ist, zumal dessen Torquote weiterhin sehr gut ist. Laut «Gazzetta dello Sport» gab es rund um die Partie in Warschau ein Treffen zwischen Juve-Verantwortlichen und dem Torjäger. Bereits in der vergangenen Woche soll ein Austausch stattgefunden haben.

Lewandowski nimmt die Sache mit seiner Zukunft weiterhin gelassen, wie er öffentlich mehrfach kundgetan hat. Barça könnte ihm einen neuen Einjahresvertrag anbieten. Allerdings müsste er dabei wohl Gehaltskürzungen in Kauf nehmen.

Eine Entscheidung will der 38-Jährige bis Ende April treffen. Auch Milan, Klubs aus der MLS und aus Saudi-Arabien wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht.