Lewandowski prüft Zukunft – Barca hofft auf Verbleib

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiterhin offen, doch ein Abschied ist keineswegs beschlossene Sache. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, evaluieren die Berater des polnischen Stürmers derzeit sämtliche Optionen – darunter auch eine Verlängerung beim katalanischen Klub für eine weitere Saison zu angepassten Konditionen. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Auch vereinsintern scheint man einem Verbleib positiv gegenüberzustehen. Laut „Mundo Deportivo“ hat Präsident Joan Laporta in einem Interview betont, dass Barcelona gerne mit Lewandowski weiterarbeiten würde. Der Angreifer habe sich in einer schwierigen Phase dem Klub angeschlossen und sich diese Wertschätzung verdient. Sollte er bleiben wollen, stünden ihm die Türen offen – auch Sportdirektor Deco soll einen Verbleib befürworten.

Sportlich hat sich Lewandowski zuletzt auf eine veränderte Rolle eingestellt und teilt sich die Position im Angriff zunehmend mit Ferran Torres. Laporta sieht den Klub damit aktuell gut aufgestellt, schliesst jedoch weitere Transfers nicht aus, falls sich zusätzlicher Bedarf ergeben sollte.