SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag läuft aus

Lewandowski prüft Zukunft – Barca hofft auf Verbleib

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 13:57
Lewandowski prüft Zukunft – Barca hofft auf Verbleib

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiterhin offen, doch ein Abschied ist keineswegs beschlossene Sache. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, evaluieren die Berater des polnischen Stürmers derzeit sämtliche Optionen – darunter auch eine Verlängerung beim katalanischen Klub für eine weitere Saison zu angepassten Konditionen. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Auch vereinsintern scheint man einem Verbleib positiv gegenüberzustehen. Laut „Mundo Deportivo“ hat Präsident Joan Laporta in einem Interview betont, dass Barcelona gerne mit Lewandowski weiterarbeiten würde. Der Angreifer habe sich in einer schwierigen Phase dem Klub angeschlossen und sich diese Wertschätzung verdient. Sollte er bleiben wollen, stünden ihm die Türen offen – auch Sportdirektor Deco soll einen Verbleib befürworten.

Sportlich hat sich Lewandowski zuletzt auf eine veränderte Rolle eingestellt und teilt sich die Position im Angriff zunehmend mit Ferran Torres. Laporta sieht den Klub damit aktuell gut aufgestellt, schliesst jedoch weitere Transfers nicht aus, falls sich zusätzlicher Bedarf ergeben sollte.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Kein Interesse

Barcelona beobachtet Schjelderup – Spieler reagiert überrascht

22.03.2026 - 17:48
Vertrag läuft aus

Lewandowski prüft Zukunft – Barca hofft auf Verbleib

22.03.2026 - 13:57
"Könnte im Sommer wechseln"

Barça-Knall um Jules Koundé?

21.03.2026 - 16:25
Inter senkt Forderung

Ein Wechsel von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni ist viel wahrscheinlicher geworden

17.03.2026 - 16:26
Barça for Life

Hansi Flick kündigt den letzten Klub seiner Trainerkarriere an

17.03.2026 - 15:21
"Exzellente Arbeit"

Barça-Boss Joan Laporta will unbedingt mit Sportchef Deco weitermachen

17.03.2026 - 13:24
Neuer Vertrag

Barça-Präsident Laporta kündigt nach Wiederwahl Verlängerung mit Hansi Flick an

17.03.2026 - 10:46
Neuer Vertrag

Barça wartet auf eine Antwort von Andreas Christensen

16.03.2026 - 17:22
Bonus fällig

Barça muss für Jules Koundé gewaltig nachzahlen

16.03.2026 - 14:10
Klares Ergebnis

Barça-Präsidentenwahl und Zukunft von Hansi Flick sind entschieden

16.03.2026 - 09:03