Barça wird bei Kosovo-Star Fisnik Asllani jetzt konkret aktiv

Der FC Barcelona startet seine Bemühungen um den kosovarischen Nationalspieler Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim.

Asllanis Berater Ayman Dahmani höchstpersönlich bestätigt gegenüber dem arabischen Nachrichtenportal «Erem News», dass es zur Kontaktaufnahme seitens der Katalanen kam: «Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab bereits Kontakt mit den Katalanen», so der Agent. Die Aussage birgt durchaus Zündstoff. Eigentlich müsste der erste Kontakt Barças zu Asllanis aktuellen Arbeitgeber, also der TSG Hoffenheim, erfolgen und nicht direkt zum Spieler bzw. dessen Agenten. Unüblich ist dieses Vorgehen indes nicht, zumal es sich lediglich um eine Annäherung handelt.

Sollte der La Liga-Klub wirklich ernst machen, sind die Chancen absolut intakt. Der FC Barcelona ist nämlich tatsächlich der Traumverein des 23-jährigen Angreifers, wie dieser im Oktober gegenüber «Bild» erklärte: «Mein Traum-Verein war immer der FC Barcelona, da wollte ich als Kind schon immer irgendwann mal spielen. Ich finde es wichtig, Träume zu haben und auf etwas hinzuarbeiten.» Angeblich besteht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 bis 29 Mio. Euro.

Zurzeit versucht sich Asllani einen anderen Traum zu verwirklichen. Mit der kosovarischen Nationalmannschaft will er sich am Dienstag erstmals in der Historie des Landes für eine WM-Endrunde qualifizieren. Zu Hause in Pristina wird die Türkei empfangen.