Xavi über Lewandowski: “Es ist eine Frage der Zeit, dass er trifft”

Robert Lewandowski blieb bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den FC Barcelona ohne Tor. Trainer Xavi bittet um Geduld.

Am Samstagabend startete der FC Barcelona mit einem 0:0 gegen Rayo Vallecano in die neue LaLiga-Saison. Robert Lewandowski wirkte mit, bliebt allerdings ohne einen Treffer. “Ich bin zufrieden, denn er arbeitet für das Team”, lobte Xavi im Anschluss an das Remis.

“Wir brauchten heute aber etwas mehr Effizienz, das war das Hauptproblem. Doch ich bin froh, ihn im Team zu haben. Natürlich sind Robert und alle anderen enttäuscht, aber wir müssen weitermachen. Es ist eine Frage der Zeit, dass er trifft”, stellte der Übungsleiter der Blaugrana klar. Die nächste Chance bietet sich für Barça und Lewandowski am 21. August (22 Uhr) gegen Real Sociedad.

adk 14 August, 2022 11:19