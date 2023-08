Xavi verkündet "enttäuscht" Dembélé-Abgang zu PSG

Ousmane Dembélé wird den FC Barcelona verlassen und sich Paris Saint-Germain anschliessen. Dies verkündet Xavi, der niedergeschlagen ist.

"Ich sage es ganz klar, Dembélé hat uns gebeten, den Klub zu verlassen. Er hat ein Angebot von PSG und war damit sehr direkt. Es ist eine persönliche Entscheidung und wir können nichts tun", sagt Xavi gegenüber dem TV-Sender "TV3". "Es tut mir sehr weh, weil wir uns sehr gut um ihn gesorgt haben, damit er glücklich ist und den Unterschied ausmachen kann", so FC Barcelonas Trainer weiter.

Es sei "das Gesetz des Markts, wir können mit diesem Angebot nicht mithalten, es ist ausserhalb unserer Reichweite. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt, denn er hat uns viel gegeben, jedenfalls, seitdem ich der Trainer bin", so Xavi. Nichtsdestotrotz sei er "ein bisschen enttäuscht. Es gab keine Möglichkeit, ihn umzustimmen, wir haben es versucht, aber seine Entscheidung stand". So steht fest: "Der Abschied von Dembélé schwächt uns. Ich bin mit unseren Flügelspielern zufrieden, aber wir müssen uns noch verstärken." Möglich wird der Transfer zu PSG dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro.

adk 2 August, 2023 09:11