Xavi wartet weiter auf Messi: "Bin nicht nervös, freue mich"

Der FC Barcelona und speziell Xavi Hernández träumen weiterhin von einer Rückkehr Lionel Messis. Der Barça-Coach geht nun in die Offensive.

Xavi Hernández will Lionel Messi unbedingt wieder beim FC Barcelona sehen. Dies untermauerte der Übungsleiter der Katalanen am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen Celta Vigo (Sonntag, 21 Uhr): "Was die Prioritäten angeht, so sind sie klar. Ich möchte sehr gerne, dass Leo zurückkommt, das weiss er und ich habe bereits mit ihm gesprochen. Es hängt ein bisschen von ihm ab."

Und zudem muss Barça warten, ob LaLiga das "Go" erteilt, den Rentabilitätsplan bewilligt. "Ich bin nicht nervös, ich freue mich darauf, weil ich mit ihm geredet habe. Und ich würde mich besonders freuen. Wo immer er hingegangen ist, ist es gut für ihn gelaufen. Ich würde mich freuen, denn es ist seine Entscheidung, seine persönliche Entscheidung. Ich würde jedes Szenario verstehen, aber als Culé würde ich mir wirklich wünschen, dass er zurückkommt", so Xavi zur Causa Messi.

adk 3 Juni, 2023 16:17