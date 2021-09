Zunehmender Druck: Koeman spricht über seine Position

Ronald Koeman sieht sich nach der 0:3-Niederlage des FC Barcelona in der Champions League gegen den FC Bayern unter massivem Zugzwang. Der Niederländer fordert jedoch weiterhin Geduld.

Der Vertrag von Ronald Koeman als Cheftrainer des FC Barcelona läuft noch bis zum Ende der Saison. Allerdings kommen nach der jüngsten Barça-Pleite gegen den FC Bayern erneut Spekulationen auf, ob der Ex-Profi für die Katalanen weiter tragbar ist.

“Vor Bayern musste ich mich fragen, ob ich noch ein Jahr verlängern werde und jetzt geht es um die Frage, ob ich Angst um meine Zukunft habe”, meinte Koeman am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Der Niederländer forderte: “Denken Sie daran, dass es Veränderungen in der Mannschaft gibt, verletzte und viele junge Spieler.”

Demnach sieht sich Koeman weiterhin in der Lage, den angeschlagenen Klub in ruhige Gefilde zu führen. Ob ihm dies gelingt, muss abgewartet werden. Am Montagabend (21 Uhr) geht es für Barça in LaLiga gegen den FC Granada weiter.

adk 19 September, 2021 15:30